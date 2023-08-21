Рідкісний кадр: Влада Седан поділилася неопублікованим фото зі своєї "вагітної" фотосесії

Дружина футболіста Олександра Зінченка поділилася ще одним зворушливим знімком, який зробили під час її другої вагітності.
Три тижні тому Влада народила другу дочку. Ім'я малечі пара поки що тримає в секреті, а ось першими сімейними фотографіями вже з двома доньками сім'я Зінченків охоче ділилася у соцмережах.
На новому фото, яке журналістка запостила у своєму блогу, вона знята у довгому сарафані кольору деніму на останніх місяцях вагітності. Її чоловік Олександр одягнений у смугасту сорочку та шорти, підібрані до тону сукні Влади. Взутий спортсмен у туфлі також кольору деніму.
Влада та Олександр зазнімковані сидячи на дереві. Знімок молода мама підписала так: "Фото разом така рідкість", — додавши до підпису смайлик.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Влада Седан показала, який вигляд має її фігура через два тижні після народження другої дитини. Шанувальники були в захваті.
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