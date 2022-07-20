Рідкісний сімейний вихід: Кейт Аптон з чоловіком і маленькою дочкою з'явилася на червоній доріжці

Модель Кейт Аптон давно не з'являлася на публіці. А вчора відвідала світський захід у Лос-Анджелесі та вийшла у світ разом із чоловіком та маленькою дочкою.

30-річна Аптогн продемонструвала свої довгі ноги у білій мінісукні з відкритими плечима, доповнивши аутфіт сріблястими босоніжками на високих шпильках. У Кейт було розпущене волосся, а легкий макіяж на обличчі підкреслював її природну красу.

Маленька Женев'єва була в жовтій сукні з паєтками, з намистом на шиї та браслетом на зап'ясті, у неї так само, як і у мами був зроблений манікюр і педикюр.

Бейсболіст Джастін Верландер був одягнений у пісочний костюм, білу футболку та білі кросівки.

Кейт Аптон із сім'єю / Фото: Getty Images

Кейт і Джастін почали зустрічатися на початку 2014 року, заручилися 2016-го, а весілля зіграли 2017-го році в Тоскані. Через рік на світ народилася їхня перша і поки що єдина дочка.

Кейт Аптон із сім'єю / Фото: Кейт Аптон/Instagram

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