Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рідкісний сімейний вихід: Кейт Аптон з чоловіком і маленькою дочкою з'явилася на червоній доріжці

Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рідкісний сімейний вихід: Кейт Аптон з чоловіком і маленькою дочкою з'явилася на червоній доріжці

Кейт Аптон із сім'єю / Фото: Getty Images

Модель Кейт Аптон давно не з'являлася на публіці. А вчора відвідала світський захід у Лос-Анджелесі та вийшла у світ разом із чоловіком та маленькою дочкою.

30-річна Аптогн продемонструвала свої довгі ноги у білій мінісукні з відкритими плечима, доповнивши аутфіт сріблястими босоніжками на високих шпильках. У Кейт було розпущене волосся, а легкий макіяж на обличчі підкреслював її природну красу.

Маленька Женев'єва була в жовтій сукні з паєтками, з намистом на шиї та браслетом на зап'ясті, у неї так само, як і у мами був зроблений манікюр і педикюр.

Бейсболіст Джастін Верландер був одягнений у пісочний костюм, білу футболку та білі кросівки.

Кейт Аптон із сім'єю / © Getty Images
Кейт Аптон із сім'єю / Фото: Getty Images

Кейт і Джастін почали зустрічатися на початку 2014 року, заручилися 2016-го, а весілля зіграли 2017-го році в Тоскані. Через рік на світ народилася їхня перша і поки що єдина дочка.

Кейт Аптон із сім'єю / © Кейт Аптон/Instagram
Кейт Аптон із сім'єю / Фото: Кейт Аптон/Instagram

Читайте також:

Наступна публікація