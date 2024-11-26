Рідкісний спільний вихід: Леонардо Ді Капріо прийшов підтримати подругу Кейт Вінслет

Актори дружать вже багато років.

Акторка Кейт Вінслет відвідала спеціальний захід у Лос-Анджелесі – там у кінотеатрі Harmony Gold відбувся показ фільму "Лі", в якому вона зіграла головну роль.

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Кейт одягла з цієї нагоди шкіряні лосини, чорний топ і оверсайз жакет, рукави якого носила підгорнутими. Доповнили її образ окуляри у чорній оправі та безліч прикрас на зап'ястях та шиї.

Підтримати її під час заходу прийшов давній друг-актор Леонардо Ді Капріо. Вони дружать вже 27 років, ще від моменту знімань у фільмі "Титанік", який вийшов на екрани 1997 року.

Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо / Фото: Getty Images

Фільм "Лі" - це історія про жінку, яка була військовою кореспонденткою та документувала Другу світову війну, зокрема саме вона зазнімкувала звільнення Дахау та Бухенвальда. Один із найвідоміших знімків жінки був зроблений у ванній Гітлера.

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