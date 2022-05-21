Рідкісний спільний вихід: онука Грейс Келлі Шарлотта Казіраги з'явилася на Каннському кінофестивалі з чоловіком

На Лазуровому березі у Франції зібралися знаменитості з усього світу. Також кінофестиваль відвідала онука Грейс Келлі.
Онучка американської кінозірки та княгині Монако Грейс Келлі, 35-річна Шарлотта Казірагі, зробила рідкісний вихід у світ зі своїм чоловіком - кінопродюсером Дмитром Рассамом. Подружня пара подивилася картину "Брат і сестра", зняту французьким режисером Арно Деплешеном, що розповідає про рідних брата та сестру, які зближуються після смерті батьків.
На червоній доріжці Шарлотта та Дмитро з'явилися в елегантному вбранні. Він був у чорному смокінгу та білій сорочці з метеликом, а вона у шовковій сукні з американською проймою.
Нагадаємо, що пара одружена від 2019 року. До вінчання вони зустрічалися два роки. У цих стосунках у них народився спільний син Бальтазар Рассам, але від попередніх стосунків у кожного також є дитина.
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