Рідкісний вихід: Амаль і Джордж Клуні відвідали прем'єру фільму

У неділю, 4 жовтня, в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Ніжний бар", режисером якого став актор Джордж Клуні.

Захід минув в театральному комплексі DGA, а відвідало його безліч зіркових гостей.

З'явився на червоній доріжці і сам Клуні з дружиною Амаль. Джордж вибрав костюм чорного кольору і сорочку, під яку вирішив не одягати краватку, а ось Амаль вибрала чорну сукню з сріблястим принтом, яка мала вирізи на талії, а також асиметричний поділ. Образ вона доповнила босоніжками з декором і клатчем.

Амаль Клуні і Джордж Клуні / Associated Press

Фільм "Ніжний бар", заснований на романі Джона Морінгера з однойменною назвою. Його головний герой — молодий хлопець, який, щоб знайти заміну батькові, знайомиться в барі з дорослими чоловіками. Головні ролді в картині Клуні зіграли Бен Аффлек, Тай Шерідан і Крістофер Ллойд, які теж відвідали прем'єру.

Джордж Клуні, Бен Аффлек, Тай Шерідан і Крістофер Ллойд / Associated Press

Читайте також: Вони жертвують мільйони: зірки, які внесли вагомий вклад у боротьбу з пандемією коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання