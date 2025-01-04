Рідкісний вихід: Анджеліна Джолі з донькою у контрастних образах з'явилися на червоній доріжці кінофестивалю

Це перший публічний вихід акторки після офіційного розлучення з Бредом Піттом.

Анджеліна Джолі відвідала 36-ту щорічну церемонію відкриття фестивалю Palm Springs International Film Awards у Палм-Спрінгс. На червону доріжку вона вийшла разом зі своєю 19-річною названою донькою Захарою.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / Фото: Associated Press

Акторка позувала перед фотографами у шовковій чорній довгій сукні вільного крою з галтеролм, яку поєднала з чорними туфлями-човниками.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Джолі доповнила вечірній аутфіт акуратним укладанням, макіяжем із акцентом на очах, сережками у вухах, молочним манікюром і коктейльною каблучкою на руці.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Захара для контрасту обрала білу сукню без рукавів, зі структурованим ліфом, невеликим вирізом між грудьми та мереживною спідницею А-силуету. У неї було укладання з кучерями, лаконічні сережки-кільця у вухах і французький манікюр.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / Фото: Associated Press

На кінофестивалі Анджеліна отримала нагороду за роль оперної співачки Марії Каллас у байопіку Пабло Ларраїна "Марія".

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Анджеліна Джолі потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. На ній був бежевий тренч, чорна сукня і туфлі на шпильках.

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