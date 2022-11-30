Рідкісний вихід: Денні ДеВіто на прем'єрі серіалу з'явився зі старшою дочкою

Останніми роками актор практично ніде не знімався і дуже рідко з'являвся на публіці.

Культовий американський актор Денні ДеВіто відвідав прем'єру пригодницького фентезійного серіалу Disney + "Віллоу", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Однак на килимовій доріжці номінант на "Оскар" з'явився не сам, а в компанії своєї старшої дочки Люсі теж акторки. Дівчина одна з трьох дітей ДеВіто та його дружини Реа Перлман.

Дочка відомого актора одягла на захід коротку двобортну сукню-жилет із шовковими лацканами, яку доповнила сріблястими туфлями-човниками та кількома лаконічними прикрасами. А ось сам ДеВіто вирішив одягнутися більш просто, оскільки вибрав джемпер із сорочкою, м'яті штани та добряче зношені шкіряні бабуші. На голові він мав кепку.

Денні та Люсі ДеВіто / Фото: Getty Images

Також у ДеВіто є дочка Грейс Фен та син Джейкоб Деніел.

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