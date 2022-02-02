Рідкісний вихід: діти Майкла Джексона прийшли разом на театральну виставу

Разом діти Джексона з'являються на публіці вкрай рідко.

1 лютого в Нью-Йорку відбувся показ нової бродвейської вистави MJ: The Musical, присвяченої співаку Майклу Джексону. На захід прийшли діти артиста – 24-річний син Принц та 23-річна донька Періс.

Періс Джексон Принц Джексон / Associated Press

Періс обрала для події строкату сукню на запах від бренду Alice + Olivia, яку поєднала з бордовими черевиками та золотими прикрасами. На обличчі знаменитість мала яскравий макіяж. Прінс одягнув класичний чорний костюм і білу сорочку, волосся він зібрав.

Періс Джексон Принц Джексон / Associated Press

Нагадаємо, що раніше Періс відвідала відкриття ресторану Carversteak, яке відбулося у Лас-Вегасі. Тоді дівчина з'явилася на червоній доріжці в бежевому шовковому вбранні з принтом, поверх якого одягла топ, що дуже нагадував культовий конусоподібний корсет, який для туру Мадонни Blond Ambition World Tour створив Jean Paul Gaultier.

Періс Джексон / Getty Images

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