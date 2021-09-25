Рідкісний вихід: Донателла Версаче у шкіряній обтислій сукні потрапила під приціл фотографів

66-річна дизайнерка скоро представить публіці довгоочікувану колекцію.

Тиждень моди в Мілані в самому розпалі і в п'ятниця, 24 вересня, відбувся показ нової колекції весна-літо Versace. Перед шоу його головну зірку, натхненницю і креативну директорку Донателла Версаче помітили в Мілані.

Модельєрка потрапила під приціл папараці в ефектній шкіряній чорній сукні від свого ж бренду. Вбрання було трохи нижче коліна, мало тонкі бретельки. Через чорну шкіру і фасон, образ Донателли придбав трохи сексуальності, але такий стиль завжди був притаманним цій марці.

Лук Версаче доповнила великими сережками-кільцями і сонцезахисними окулярами.

Донателла Версаче / Getty Images

У показі взяли участь супермоделі Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі, Наомі Кемпбелл, дочка Мадонни Лурдес, Ірина Шейк і співачка Дуа Ліпа.

Також відомо, що Донателла готує для шанувальників свого бренду сюрприз. Креативна директорка створила з дизайнерами Fendi Сільвією Вентуріні Фенді і Кімом Джонсом спільну колекцію і готує "секретне" шоу. Показ колаборації Versace з Fendi відбудеться 26 вересня.

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