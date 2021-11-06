Рідкісний вихід: Джорджія Мей Джаггер на ексклюзивній вечері в Лондоні

Зірка одягла вбрання від свого улюбленого дизайнера.

Дочка знаменитого британського рок-музиканта Міка Джаггера, 29-річна Джорджія Мей, дуже рідко з'являється на світських тусовках чи показах мод, особливо у Великій Британії, адже два роки тому переїхала до США до свого хлопця — 31-річного французького ресторатора Луї Леві.

Днями модель прилетіла до Лондона, щоб відвідати ексклюзивну вечерю косметичних брендів Hourglass Cosmetics та Space NK. На заході Джорджія Мей з'явилася у незвичайному синьому костюмі від бренду Vivienne Westwood та туфлях на платформі. Образ моделі доповнив легкий макіяж та зачіска з хвилею.

Джорджія Мей Джаггер / Getty Images

Цікаво, що дівчина одягла костюм та взуття з колекції весна-літо 2022, яке ж сама і рекламувала для Vivienne Westwood.

"Дякую команді мрії за цей неймовірний день роботи для мого улюбленого дизайнера", — написала вона під фото в Instagram.

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