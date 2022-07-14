Рідкісний вихід: Раян Гослінг з'явився на червоній доріжці у блакитному костюмі та з новим кольором волосся

Голлівудський актор Раян Гослінг, який прославився ролями в таких вже культових романтичних фільмах як "Щоденник пам'яті" та "Ла-Ла Ленд", вперше за тривалий час з'явився на публіці. Зазвичай актор веде тихе сімейне життя і навіть зі своєю дружиною Євою Мендес на світські тусовки не приходить.

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Проте вчора, 13 липня, актор все ж таки відвідав прем'єру фільму Netflix "Сіра людина", у якому зіграв одну з головних ролей. На червоній доріжці перед камерами актор з'явився в образі від Gucci: блакитному жакеті з гострими плечима, штанах м'ятного відтінку зі стрілками, смугастій бежевій сорочці та в білих туфлях.

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Також у актора нова зачіска та колір волосся – тепер Раян блондин. Ймовірно, ця зміна пов'язана зі ще однією роллю Гослінга — зніманнями у фільмі "Барбі", де він втілить роль Кена. А ось саму Барбі, до речі, зіграє Марґо Роббі.

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Фільм вийде на екрани лише наступного року і зараз над ним ще працюють. Раяна та Марго вже кілька разів фотографували на зніманнях.

Марго Роббі та Раян Гослінг / Фото: Getty Images

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