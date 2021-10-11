Рідкісний вихід: розкішна Амаль Клуні з чоловіком Джорджем Клуні відвідали фестиваль в Лондоні

Джордж Клуні з дружиною Амаль відвідали прем'єру фільму "Ніжний бар" під час Лондонського кінофестивалю BFI 2021.
"Ніжний бар" — це фільм режисера Джорджа Клуні, головні ролі в якому виконали Бен Аффлек і Тай Шерідан. Літературною основою фільму став роман Джона Мерінгера "Ніжний бар", який вперше був опублікований 2005 року. Його головний герой — хлопець, який, щоб знайти заміну батькові, знайомиться в барі з дорослими чоловіками.
На доріжку 60-річний Джордж Клуні вийшов в елегантному чорному костюмі, в поєднанні з білою сорочкою, краваткою і ідеально начищеними туфлями.
Його 43-річна дружина Амаль Клуні сяяла в сукні, зшитій спеціально на замовлення від 16Arlington. Вбрання мало силует без бретелей, зі складками, що підкреслюють талію, і об'ємним подолом.
Амаль завершила свій образ парою класичних туфель кольору слонової кістки, які ідеально підкреслювали хвилясті пропорції її сукні. Місіс Клуні додала яскравих фарб цьому образу за допомогою червоної помади на губах і елегантних сережок у формі крапель.
На доріжці пара позувала в обіймах одне одного і мала приголомшливий вигляд.
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