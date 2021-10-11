Рідкісний вихід: розкішна Амаль Клуні з чоловіком Джорджем Клуні відвідали фестиваль в Лондоні

Рідкісний вихід: розкішна Амаль Клуні з чоловіком Джорджем Клуні відвідали фестиваль в Лондоні

Джордж Клуні з дружиною Амаль відвідали прем'єру фільму "Ніжний бар" під час Лондонського кінофестивалю BFI 2021.

"Ніжний бар" — це фільм режисера Джорджа Клуні, головні ролі в якому виконали Бен Аффлек і Тай Шерідан. Літературною основою фільму став роман Джона Мерінгера "Ніжний бар", який вперше був опублікований 2005 року. Його головний герой — хлопець, який, щоб знайти заміну батькові, знайомиться в барі з дорослими чоловіками.

Джордж і Амаль Клуні / Associated Press

На доріжку 60-річний Джордж Клуні вийшов в елегантному чорному костюмі, в поєднанні з білою сорочкою, краваткою і ідеально начищеними туфлями.

Джордж і Амаль Клуні / Associated Press

Його 43-річна дружина Амаль Клуні сяяла в сукні, зшитій спеціально на замовлення від 16Arlington. Вбрання мало силует без бретелей, зі складками, що підкреслюють талію, і об'ємним подолом.

Джордж і Амаль Клуні / Associated Press

Амаль завершила свій образ парою класичних туфель кольору слонової кістки, які ідеально підкреслювали хвилясті пропорції її сукні. Місіс Клуні додала яскравих фарб цьому образу за допомогою червоної помади на губах і елегантних сережок у формі крапель.

Джордж і Амаль Клуні / Associated Press

На доріжці пара позувала в обіймах одне одного і мала приголомшливий вигляд.

Джордж і Амаль Клуні / Associated Press

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