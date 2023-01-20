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Рідкісний вихід у світ: зірки "Гри престолів" Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі на Тижні моди

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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1367
Час на прочитання
1 хв
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Рідкісний вихід у світ: зірки "Гри престолів" Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі на Тижні моди

Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі / Фото: Getty Images

Вони відвідали показ чоловічої колекції осінь-зима 2023-2024.

Знамените подружжя Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі, яке прославилося завдяки ролям у серіалі "Гра престолів", відвідало Тиждень моди в Парижі і зокрема побували на показі бренду Louis Vuitton, який минув 19 січня.

Пара прийшла на фешншоу у схожих образах, з ніг до голови одягнені у Louis Vuitton.

Кіт вибрав чорні штани зі стрілками та жовтий укорочений піджак, який носив на голе тіло. Піджак також мав два цікаві ґудзики у вигляді квітів. Завершили образ актора лофери із фірмовою монограмою бренду.

Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі / © Getty Images
Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі / Фото: Getty Images

Роуз обрала чорні штани і жакет на кнопках, який прикрашав комір-стійка. Її лаконічний образ завершили черевики з логотипом бренду.

Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі / © Getty Images
Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1367
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