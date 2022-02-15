Рідкісний вихід: Ума Турман відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку

51-річна акторка дуже рідко з'являється на світських вечірках або червоних доріжках, але вчора прийшла на показ нью-йоркського бренду Tory Burch.

Зірка фільмів "Убити Білла" обрала для свого виходу сіре твідове пальто, лосини та чорну водолазку у рубчик. На шиї в Уми бав великий ланцюжок, а в руці вона тримала темно-синій клатч. Волосся Турман зібрала, а на обличчі у неї був сяйний макіяж з нюдовою помадою та рожевими рум'янами.

Ума Турман / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно акторка закінчила зніматися в серіалі "Під підозрою", який розповідає про викрадення сина великої підприємниці Кетрін Ньюман. У результаті підозрою поліції опиняється кілька британських громадян, які зупинилися в готелі. Прем'єра серіалу відбулася 4 лютого.

Ума Турман / Getty Images

Читайте також: