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Рідкісний вихід: єдина дочка Білла Клінтона з'явилася на публіці

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Рідкісний вихід: єдина дочка Білла Клінтона з'явилася на публіці

Челсі Клінтон / Фото: Getty Images

42-річну Челсі Клінтон помітили в Мідтауні - престижному районі Нью-Йорка, коли вона у супроводі величезної кількості охорони прямувала 23 серпня на інтерв'ю.

Челсі була одягнена в жовтий довгий сарафан у квітковий принт, блакитний блейзер і туфлі-човники. Волосся вона випрямила, зробила макіяж і доповнила лук сумкою.

Челсі Клінтон / © Getty Images
Челсі Клінтон / Фото: Getty Images

Ймовірно, на публіці дочка 42-го президента з'явилася через близьку прем'єру документального серіалу "Сміливість", у якому знялася зі своєю матір'ю Гіларі Клінтон. Прем'єру шоу заплановано на вересень на Apple TV+.

Серіал буде заснований на книжці "Книжка безстрашних жінок" та розповідатиме про матір і доньку, які вирушають у захопливу подорож та зустрічаються із сильними жінками, серед яких художниці, активістки, громадські лідерки та зірки шоу-бізнесу.

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Дата публікації
Перегляди
1568
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