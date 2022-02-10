Рідкісний вихід: зірка "Друзів" Кортні Кокс прийшла на церемонію з бойфрендом

Це був їхній перший за три роки спільний вихід на червону доріжку.

Минулого тижня зірка "Друзів" Кортні Кокс прилетіла до Лондона. Акторку сфотографували, коли вона прямувала на "Шоу Джона Бішопа", а ось 8 лютого Кортні стала однією з гостей престижної музичної церемонії BRIT Awards та вийшла на сцену, щоб вручити нагороду. Компанію акторці склав її бойфренд - співак і композитор Джонні МакДейд.

Кортні Кокс та Джонні МакДейд / Associated Press

Пара разом від 2013 року, але на публіці з'являється удвох вкрай рідко, і цей вихід став першою за три роки появою на червоній доріжці. Також вони намагаються не обговорювати свої стосунки з пресою, оскільки вони у них доволі не просто розпочалися. Буквально через пів року після знайомства Джонні освідчився Кортні, але весілля так і не відбулося – вони розійшлися. Однак потім знову відновили роман, та вирішили не одружитися.

Кортні Кокс та Джонні МакДейд / Associated Press

Для церемонії пара вибрала вбрання у чорних тонах. Кортні була одягнена в шовкову блузу і довгу спідницю, а ось Джонні одягнув шкіряну куртку, футболку та джинси.

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