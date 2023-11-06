Рідкісний вихід: зірку "Барбі" Марго Роббі помітили з чоловіком в Австралії

Поява зірки на вулиці викликала справжнє захоплення у публіки. Марго лише мило усміхалася шанувальникам і з деякими сфотографувалася.

33-річна зірка "Барбі" Марго Роббі дуже рідко буває на публіці, потрапляє під приціл папараці чи ділиться особистим життям, але вчора акторку помітили, коли вона йшла з пляжу зі своїм чоловіком Томом Акерлі в одному з Австралійських міст.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

На акторці того дня було вбрання білого кольору — легка блуза зі стрічками на комірі та довгими рукавами. Волосся акторка розпустила та одягла на очі сонцезахисні окуляри.

Також у Марго була сумка на золотому ремінці на плечі, а на шиї кілька золотих ланцюжків. Том одягнув блакитну сорочку з короткими рукавами та стильні сонцезахисні окуляри.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Марго Роббі: різні образи акторки (13 фото)