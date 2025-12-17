ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
122
1 хв

Рідкісний сімейних вихід: Гвінет Пелтроу прийшла на прем’єру фільму із сином і дочкою

Родина вийшла на публіку у Нью-Йорку.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гвінет Пелтроу з дітьми

Гвінет Пелтроу з дітьми / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», який представили виконавці головних ролей — актори Гвінет Пелтроу та Тімоті Шаламе.

Пелтроу вперше прийшла на подібний захід разом із двома своїми дітьми: 21-річною дочкою Еппл та 19-річним сином Мозесом. Вони позували обійнявшись і дуже підтримували маму у її важливий день, адже Гвінет повернулась у кіно після невеликої перерви у роботі акторки.

Гвінет Пелтроу з дітьми / © Associated Press

Гвінет Пелтроу з дітьми / © Associated Press

Одягла Гвінет на захід вишукану чорну сукню від Valentino із колекції Haute Couture, яка включала два види тканини — зверху сукня була оксамитовою, а спідниця була із простої чорної ткаини та мала довгий шлейф.

Образ акторка доповнила взуттям від Paris Texas, який останнім часом дуже популярний серед багатьох зірок, та прикрасами Tiffany & Co.

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Діти ж акторки теж були одягнені стильно та у вечірні вбрання. Син обрав лук від Dior, у якому поєднав блакитну сорочку, світлі штани та піджак. Доповнювали образ Мозеса краватка та кросівки. А ось Еппл пришла на захід у вишуканій, але дуже лаконічну сукні чорного кольору, яку позичила у мами.

Еппл і Мозес / © Associated Press

Еппл і Мозес / © Associated Press

Раніше Гвінет відвідувала прм’єру фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» тільки з сином. Тоді захід відбувався у Беверлі-Гіллз.

122
