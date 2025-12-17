- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Рідкісний сімейних вихід: Гвінет Пелтроу прийшла на прем’єру фільму із сином і дочкою
Родина вийшла на публіку у Нью-Йорку.
У Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», який представили виконавці головних ролей — актори Гвінет Пелтроу та Тімоті Шаламе.
Пелтроу вперше прийшла на подібний захід разом із двома своїми дітьми: 21-річною дочкою Еппл та 19-річним сином Мозесом. Вони позували обійнявшись і дуже підтримували маму у її важливий день, адже Гвінет повернулась у кіно після невеликої перерви у роботі акторки.
Одягла Гвінет на захід вишукану чорну сукню від Valentino із колекції Haute Couture, яка включала два види тканини — зверху сукня була оксамитовою, а спідниця була із простої чорної ткаини та мала довгий шлейф.
Образ акторка доповнила взуттям від Paris Texas, який останнім часом дуже популярний серед багатьох зірок, та прикрасами Tiffany & Co.
Діти ж акторки теж були одягнені стильно та у вечірні вбрання. Син обрав лук від Dior, у якому поєднав блакитну сорочку, світлі штани та піджак. Доповнювали образ Мозеса краватка та кросівки. А ось Еппл пришла на захід у вишуканій, але дуже лаконічну сукні чорного кольору, яку позичила у мами.
Раніше Гвінет відвідувала прм’єру фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» тільки з сином. Тоді захід відбувався у Беверлі-Гіллз.