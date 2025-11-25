Рідкісний сімейний вихід: Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас із сином-красунчиком з’явилися на гонках Формули-1

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс із сином / © Getty Images

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс відвідала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі. Разом із ними на заході з’явився їхній 25-річний син Ділан, з яким вони рідко виходять у світ. Хлопець виріс справжнім красенем — він дуже схожий на своїх зіркових батьків.

Сім’я була у чудовому настрої. Вони залюбки обіймаючись позували перед фотографами.

Ділан і Майкл Дугласи та Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін була одягнена у молочний твідовий жакет, ще один чорний приталений жакет із ґудзиками в тон, чорну блузку з глибоким декольте і чорні штани. Лук акторка доповнила кедами і чорною стьобаною сумкою. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із коричневою помадою і прикрасила вуха сережками з діамантами.

На Майклові була чорна куртка, сірий светр на блискавці, фіолетова футболка, чорні штани і кросівки.

Ділан обрав для своєї появи коричневий замшевий піджак, білу сорочку і сині джинси.

Нагадаємо, нещодавно донька Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс — 22-річна Керіс Зета-Дуглас — відвідала захід у Нью-Йорку. Дівчина продемонструвала гарний образ у лаконічній білій сукні-бюстьє і чорному оксамитовому жакеті з білими мереживними манжетами, який накинула на плечі.