ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Час на прочитання
1 хв

Рідкісний сімейний вихід: Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас із сином-красунчиком з’явилися на гонках Формули-1

Зіркове подружжя вперше за довгий час вийшло у світ зі своїм сином.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс із сином

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс із сином / © Getty Images

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс відвідала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі. Разом із ними на заході з’явився їхній 25-річний син Ділан, з яким вони рідко виходять у світ. Хлопець виріс справжнім красенем — він дуже схожий на своїх зіркових батьків.

Сім’я була у чудовому настрої. Вони залюбки обіймаючись позували перед фотографами.

Ділан і Майкл Дугласи та Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Ділан і Майкл Дугласи та Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін була одягнена у молочний твідовий жакет, ще один чорний приталений жакет із ґудзиками в тон, чорну блузку з глибоким декольте і чорні штани. Лук акторка доповнила кедами і чорною стьобаною сумкою. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із коричневою помадою і прикрасила вуха сережками з діамантами.

На Майклові була чорна куртка, сірий светр на блискавці, фіолетова футболка, чорні штани і кросівки.

Ділан обрав для своєї появи коричневий замшевий піджак, білу сорочку і сині джинси.

Нагадаємо, нещодавно донька Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс — 22-річна Керіс Зета-Дуглас — відвідала захід у Нью-Йорку. Дівчина продемонструвала гарний образ у лаконічній білій сукні-бюстьє і чорному оксамитовому жакеті з білими мереживними манжетами, який накинула на плечі.

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie