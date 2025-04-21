Рідкісний вихід: Адель із нареченим сходила на баскетбольний матч

Адель / © Getty Images

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Адель разом зі своїм нареченим — спортивним агентом Річем Полом — сходила на баскетбольний матч між командами «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Міннесота Тімбервулвз», який відбувся на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.

Фотографи зазнімкували, як пара спостерігала за матчем у першому ряду.

Адель і Річ Пол / © Getty Images

Адель була одягнена у сірий костюм, який складався із сорочки і широких штанів. На колінах у неї лежало бежеве пальто. Аутфіт артистка доповнила білими туфлями-човниками. У неї було укладання з боковим проділом і макіяж із бежево-коричневою помадою. Свій лук зірка завершила золотими прикрасами.

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Річ обрав для свого виходу чорний светр, чорні шкіряні штани і білу бейсболку.

Нагадаємо, Адель на сцені у Мюнхені постала у темно-синій елегантній сукні від Dior.