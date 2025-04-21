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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Рідкісний вихід: Адель із нареченим сходила на баскетбольний матч
Артистку не часто можна побачити на публічних заходах. Цього разу коханий влаштував їй побачення на першій грі плейоф НБА.
Адель разом зі своїм нареченим — спортивним агентом Річем Полом — сходила на баскетбольний матч між командами «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Міннесота Тімбервулвз», який відбувся на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.
Фотографи зазнімкували, як пара спостерігала за матчем у першому ряду.
Адель була одягнена у сірий костюм, який складався із сорочки і широких штанів. На колінах у неї лежало бежеве пальто. Аутфіт артистка доповнила білими туфлями-човниками. У неї було укладання з боковим проділом і макіяж із бежево-коричневою помадою. Свій лук зірка завершила золотими прикрасами.
Річ обрав для свого виходу чорний светр, чорні шкіряні штани і білу бейсболку.
Нагадаємо, Адель на сцені у Мюнхені постала у темно-синій елегантній сукні від Dior.