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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Рідкісний вихід: Адель із нареченим сходила на баскетбольний матч

Артистку не часто можна побачити на публічних заходах. Цього разу коханий влаштував їй побачення на першій грі плейоф НБА.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Адель

Адель / © Getty Images

Адель разом зі своїм нареченим — спортивним агентом Річем Полом — сходила на баскетбольний матч між командами «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Міннесота Тімбервулвз», який відбувся на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.

Фотографи зазнімкували, як пара спостерігала за матчем у першому ряду.

Адель і Річ Пол / © Getty Images

Адель і Річ Пол / © Getty Images

Адель була одягнена у сірий костюм, який складався із сорочки і широких штанів. На колінах у неї лежало бежеве пальто. Аутфіт артистка доповнила білими туфлями-човниками. У неї було укладання з боковим проділом і макіяж із бежево-коричневою помадою. Свій лук зірка завершила золотими прикрасами.

Річ обрав для свого виходу чорний светр, чорні шкіряні штани і білу бейсболку.

Нагадаємо, Адель на сцені у Мюнхені постала у темно-синій елегантній сукні від Dior.

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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