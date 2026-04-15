Рідкісний вихід: Гіларі Дафф у білій сукні від Вікторії Бекхем сяяла на премії у Беверлі-Гіллз

Гіларі Дафф / © Associated Press

Гіларі Дафф, яка рідко відвідує публічні заходи, побувала на щорічній церемонії вручення премії Fashion Los Angeles Awards, яка відбулася у Беверлі-Гіллз. Акторка має неймовірний вигляд — вона може похизуватися стрункою фігурою і гарною свіжою шкірою обличчя без зморшок.

Гіларі Дафф / © Associated Press

На Дафф була біла сукня цікавого крою з чорним шлейфом від бренду Victoria Beckham. Вбрання мало спідницю міді і верх-галтер, зшитий з двох смужок. Плечі зірки були оголені, а на животі і по боках були вирізи.

Гіларі Дафф / © Associated Press

Лук Гіларі доповнила чорними гостроносими сатиновими туфлями. Волосся вона зібрала ззаду в пучок, зробила вечірній макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр. У вухах у Дафф були срібні сережки-кільця, а на руці — каблучка з великим каменем.

Гіларі Дафф / © Associated Press

Нагадаємо, Гіларі Дафф виховує чотирьох дітей. У 2012 році вона вперше стала мамою — на світ з’явився син Лука від хокеїста Майка Комрі, з яким була у шлюбі від 2010 до 2014 року. А в стосунках із співаком Меттью Комою акторка народла трьох доньок — Бенкс (2018 року), Мей (2021) і Таунс (2024).