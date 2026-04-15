ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Рідкісний вихід: Гіларі Дафф у білій сукні від Вікторії Бекхем сяяла на премії у Беверлі-Гіллз

38-річна акторка і мама чотирьох дітей вперше за довгий час з’явилася на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гіларі Дафф / © Associated Press

Гіларі Дафф, яка рідко відвідує публічні заходи, побувала на щорічній церемонії вручення премії Fashion Los Angeles Awards, яка відбулася у Беверлі-Гіллз. Акторка має неймовірний вигляд — вона може похизуватися стрункою фігурою і гарною свіжою шкірою обличчя без зморшок.

На Дафф була біла сукня цікавого крою з чорним шлейфом від бренду Victoria Beckham. Вбрання мало спідницю міді і верх-галтер, зшитий з двох смужок. Плечі зірки були оголені, а на животі і по боках були вирізи.

Лук Гіларі доповнила чорними гостроносими сатиновими туфлями. Волосся вона зібрала ззаду в пучок, зробила вечірній макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр. У вухах у Дафф були срібні сережки-кільця, а на руці — каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, Гіларі Дафф виховує чотирьох дітей. У 2012 році вона вперше стала мамою — на світ з’явився син Лука від хокеїста Майка Комрі, з яким була у шлюбі від 2010 до 2014 року. А в стосунках із співаком Меттью Комою акторка народла трьох доньок — Бенкс (2018 року), Мей (2021) і Таунс (2024).

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie