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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Рідкісний вихід: Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном і донькою сходили до кінотеатру

Зіркова родина побувала на прем’єрі анімаційної стрічки «Еліо».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та їхня донька

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та їхня донька

Зіркове подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян разом зі своєю 9-річною донькою Ніною відвідали допрем’єрний показ сімейного фільму «Еліо», який відбувся у кінотеатрі «Оскар» у Києві.

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та їхня донька/Фото Кирило Авраменко

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та їхня донька/Фото Кирило Авраменко

Знаменитості з’явилися на івенті в образах у стилі кежуал. На Тоні була синя футболка, блакитні джинси і бежеві кеди. Свій лук співачка доповнила сережками-кільцями і перлинним намистом із підвіскою у вигляді синього блискучого серця. На Арсенові — помаранчева футболка, яку він скомбінував із чорними широкими штанями і помаранчевими кросівками. Дівчинка була одягнена у чорну-білу смугастий топ із червоним серцем, чорні штани і кросівки.

Про фільм:

Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.

Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.

Фільм «Еліо» вже в українському прокаті.

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