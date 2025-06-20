Рідкісний вихід: Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном і донькою сходили до кінотеатру

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та їхня донька

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Зіркове подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян разом зі своєю 9-річною донькою Ніною відвідали допрем’єрний показ сімейного фільму «Еліо», який відбувся у кінотеатрі «Оскар» у Києві.

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та їхня донька/Фото Кирило Авраменко

Знаменитості з’явилися на івенті в образах у стилі кежуал. На Тоні була синя футболка, блакитні джинси і бежеві кеди. Свій лук співачка доповнила сережками-кільцями і перлинним намистом із підвіскою у вигляді синього блискучого серця. На Арсенові — помаранчева футболка, яку він скомбінував із чорними широкими штанями і помаранчевими кросівками. Дівчинка була одягнена у чорну-білу смугастий топ із червоним серцем, чорні штани і кросівки.

Про фільм:

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Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.

Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.

Фільм «Еліо» вже в українському прокаті.