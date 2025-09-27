Рідкісний вихід у світ: Джулія Робертс відвідала прем’єру фільму в Нью-Йорку

Джулія Робертс / © Associated Press

Голлівудська акторка і лауреатка «Оскара» Джулія Робертс з’явилася на прем’єрі фільму «Після полювання», який показали в межах 63-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

Акторка не часта гостя на публічних заходах, тому її появи часто привертають багато уваги, як і її вбрання. Цього разу на кінофестиваль Робертс одягла вбрання від британського бренду Vivienne Westwood з колекції осінь-зима 2025, і це був сірий костюм із жакетом і довгою спідницею в принт.

Також на Джулії була сіра сорочка класичного фасону, яку вона носила в поєднанні з довгою шовковою краваткою, повністю прикрашеною великими і гламурними брошками абсолютно різних дизайнів.

У фільмі Джулія зіграла разом з Ендрю Гарфілдом, який теж вийшов з нею до фотографів.

Нагадаємо, що вперше цю картину було представлено під час Венеційського кінофестивалю в Італії. Тоді Робертс вийшла на червону доріжку в розкішній темно-синій сукні від Atelier Versace.

