ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Рідкісний вихід у світ: Джулія Робертс відвідала прем’єру фільму в Нью-Йорку

Вона обрала відносно строге закрите вбрання, яке розбавила незвичайними аксесуарами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

Голлівудська акторка і лауреатка «Оскара» Джулія Робертс з’явилася на прем’єрі фільму «Після полювання», який показали в межах 63-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Акторка не часта гостя на публічних заходах, тому її появи часто привертають багато уваги, як і її вбрання. Цього разу на кінофестиваль Робертс одягла вбрання від британського бренду Vivienne Westwood з колекції осінь-зима 2025, і це був сірий костюм із жакетом і довгою спідницею в принт.

Також на Джулії була сіра сорочка класичного фасону, яку вона носила в поєднанні з довгою шовковою краваткою, повністю прикрашеною великими і гламурними брошками абсолютно різних дизайнів.

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

У фільмі Джулія зіграла разом з Ендрю Гарфілдом, який теж вийшов з нею до фотографів.

Джулія Робертс і Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Джулія Робертс і Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Нагадаємо, що вперше цю картину було представлено під час Венеційського кінофестивалю в Італії. Тоді Робертс вийшла на червону доріжку в розкішній темно-синій сукні від Atelier Versace.

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Образи акторки Джулії Робертс (11 фото)

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Стефан Джеймс та Джулія Робертс / © Getty Images

Стефан Джеймс та Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie