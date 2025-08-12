ТСН у соціальних мережах

Рідкісний вихід у світ: Шерон Стоун відвідала прем'єру фільму з трьома названими синами

67-річна акторка Шерон Стоун відвідала прем'єру фільму "Ніхто 2" в Лос-Анджелесі, в якому зіграла одну з ролей.

Юлія Каранковська
Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Associated Press

На червоній доріжці зірка з’явилася з трьома названими синами: 25-річним Роаном, 20-річним Лердом і 19-річним Квінном. Діти акторки рідкісні гості на публічних заходах.

Шерон Стоун та її сини / © Associated Press

Шерон Стоун та її сини / © Associated Press

Разом із матір’ю-акторкою молоді люди позували обійнявшись. Шерон просто сяяла перед фотографами в обтислій сукні-водолазці, яку носила без бюстгальтера. Вбрання акторка доповнила золотим клатчем, туфлями на платформі та браслетом-манжетою. Також вона змінила свій звичний образ — відростила волосся та вклала його в об’ємну зачіску. На очах у зірки також були іміджеві окуляри з блакитними лінзами.

Шерон Стоун / © Associated Press

