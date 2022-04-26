"Рига, Таллін – дякую": Дорофєєва заспівала на благодійному концерті на підтримку України

Співачка Надя Дорофєєва продовжує виступати на благодійних концертах на підтримку України.
Артистка робить все можливе, щоб силою пісні, а також збиранням коштів на цих концертах допомогти рідній країні під час війни. І нехай хтось скаже, що пісні зараз не на часі, наші артисти продовжують робити свою велику справу, вести свій фронт.
Дорофєєва виступила в Таллінні та Ризі, і написала після концерту емоційний пост:
"Ми давно не бачилися, але я завжди пам'ятала про вашу гостинність. Дякуємо за неповторну атмосферу з сумішшю єдності, болю, надії та сили! Дякуємо за українські прапори вуличками всього міста, за таку підтримку України – кошти, зібрані на концертах Доброго вечора! Ми з Україною", йдуть на гуманітарну допомогу дітям до фонду @masha.foundation".
У сторіз Надя показала шматочок виступу, де співала пісню Скрябіна "Люди, як кораблі".
(гортайте фото праворуч)
Маша Єфросиніна, яка є засновницею цього фонду, прокоментувала публікацію Наді словами: "Неймовірна!".
Шанувальники Дорофєєвої теж залишилися у захваті від виступу.
"Це було неймовірно! Чекаємо тепер з концертом, який буде у світовому турі, коли це все закінчиться", "Дякуємо за такий виступ! Та єдність! Україна обов'язково переможе!", "Надія, нереальна!!! ".
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