Ріг достатку і зіркові гості: як відбувся фанпоказ фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами"

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У Лос-Анджелесі відбувся спеціальний фанпоказ фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами», який зібрав акторів, творців стрічки і численних шанувальників популярної кінофраншизи.

На заході з’явилися виконавці головних ролей Маккенна Грейс, Джозеф Зада, Келвін Гаррісон-молодший, Персі Даґґз IV, Айріс Апатоу, Моллі Маккенн і Джаліл Свобі. До них також долучилися режисер фільму Френсіс Лоуренс і продюсерка Ніна Джейкобсон.

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Джозеф Зада і Маккенна Грейс/Фото пресслужба дистриб’ютора «Своє Кіно»

Актори фільму/Фото пресслужба дистриб’ютора «Своє Кіно»

Френсіс Лоуренс і Ніна Джейкобсон/Фото пресслужба дистриб’ютора «Своє Кіно»

Джаліл Свобі/Фото пресслужба дистриб’ютора «Своє Кіно»

Келвін Гаррісон-молодший/Фото пресслужба дистриб’ютора «Своє Кіно»

Головною родзинкою вечора стала масштабна декорація, яка відтворювала Ріг достатку — одну з найвпізнаваніших споруд на арені «Голодних ігор», де зберігаються запаси і спорядження для учасників смертельних змагань.

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Ріг достатку/Фото пресслужба дистриб’ютора «Своє Кіно»

Завдяки цій інсталяції простір кінотеатру перетворився на частину вигаданого світу Панему. Гості могли сфотографуватися біля декорації і поринути в атмосферу майбутньої прем’єри.

Особливу увагу привернули й образи знаменитостей, які перегукувалися з естетикою франшизи. Зокрема, Маккенна Грейс обрала для заходу сукню від Elisabetta Franchi, створену спеціально для неї. Її вбрання стало черговим модним відсиланням до образу Катніс Евердін із фільму «Голодні ігри: У вогні».

Маккенна Грейс / © Getty Images

Фанпокази організували одразу в кількох кінозалах. Крім того, відбувся ексклюзивний захід у партнерстві з книжковим клубом, який об’єднав прихильників романів Сюзанни Коллінз та їхніх екранізацій.

Маккенна Грейс/Фото пресслужба дистриб’ютора «Своє Кіно»

Масштабна декорація Рогу достатку залишатиметься доступною для відвідувачів до 22 листопада. Тож шанувальники франшизи ще матимуть можливість побачити її зблизька та зробити пам’ятні світлини.

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Про що фільм

Нова стрічка режисера Френсіса Лоуренса, знята за мотивами однойменного бестселера Сюзанни Коллінз, перенесе глядачів на 24 роки назад від подій першого фільму «Голодні ігри».

У центрі сюжету — 16-річний Геймітч Абернеті (Джозеф Зада), який живе в Окрузі 12. Історія розпочинається вранці у день Жнив, коли мають обрати учасників 50-х Голодних ігор, відомих як Друга Почверть Приборкання.

Цього разу змагання будуть особливо жорстокими, адже кількість трибутів збільшиться вдвічі.

Опинившись на арені, Геймітч укладає несподіваний союз із Мейсілі Доннер, яку зіграла Маккенна Грейс. Разом з іншими учасниками вони намагатимуться кинути виклик жорстокій системі Капітолія, очолюваного президентом Сноу (Рейф Файнс).

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Геймітчу доведеться не лише боротися за власне життя, а й ризикнути всім, щоб спробувати зруйнувати систему Голодних ігор зсередини та покласти початок майбутньому повстанню.

Прем’єра фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» в Україні відбудеться 19 листопада. Стрічку можна буде переглянути в кінотеатрах, зокрема у форматах IMAX, SCREENX та 4DX.

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