Рік Карла: Джаред Лето зніме фільм про Лагерфельда, а Met Gala присвятить йому виставку

Останными роками байопики про відомих особистостей стали дуже популярними серед глядачів, мабуть, тому Джаред Лето також вирішив, що хоче зіграти якусь культову зірку. Згідно з виданням WWD, 50-річний актор з'явиться на екрані в ролі знаменитого модельєра Карла Лагерфельда.

Також відомо, що Джаред ще й виступить продюсером майбутньої картини, але от коли почнуться знымання, де і який період життя Лагерфельда охоплять — невідомо. Наразі продюсери ведуть переговори з кінематографістами.

Лето співпрацюватиме з трьома найдовіренішими особами Лагерфельда, які стануть його партнерами як виконавчі продюсери майбутнього фільму. Це П'єр Паоло Рігі, генеральний директор Дому Karl Lagerfeld від 2011 року; Керолайн Лебар, старша віце-президентка з іміджу та комунікацій у Karl Lagerfeld, яка протягом 35 років була поруч із дизайнером, консультуючи з питань преси, та Себастьєн Жондо, який пропрацював два десятиліття особистим помічником та охоронцем дизайнера.

Карл Лагерфельд / Фото: Associated Press

"Моя роль — зобразити його на екрані якомога чесніше", — сказав Лето про Лагерфельд. "Щодо знаменитостей, то більшість людей не бачать того, що є під поверхнею. Вони бачать одну чи дві грані особистості, представлені через призму публіки. Карл був людиною. У всіх нас є краса всередині, і у всіх нас є недоліки. У нас є маски, а потім ми маємо моменти, коли ми розкриваємо маску. Мені завжди цікаво подивитися, що ховається за маскою", — додав актор.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Цікаво, що інформація про фільм Лето з'явилася невдовзі після того, як Met Gala оголосили, що тема балу 2023 року буде присвячена дизайнеру і звучить вона так: "Карл Лагерфельд: лінія краси". Також до відповідної теми буде присвячена і виставка в Метрополітен-музеї, ймовірно, на ній буде представлена спадщина знаменитого дизайнера, який помер 2019 року.

Читайте також:

Джаред Лето на червоних доріжках та модних шоу (12 фото)