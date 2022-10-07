Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рік Карла: Джаред Лето зніме фільм про Лагерфельда, а Met Gala присвятить йому виставку

Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рік Карла: Джаред Лето зніме фільм про Лагерфельда, а Met Gala присвятить йому виставку

Карл Лагерфельд / Фото: Associated Press

Модельєр помер у віці 85 років, але пам'ять про нього жива.

Останными роками байопики про відомих особистостей стали дуже популярними серед глядачів, мабуть, тому Джаред Лето також вирішив, що хоче зіграти якусь культову зірку. Згідно з виданням WWD, 50-річний актор з'явиться на екрані в ролі знаменитого модельєра Карла Лагерфельда.

Також відомо, що Джаред ще й виступить продюсером майбутньої картини, але от коли почнуться знымання, де і який період життя Лагерфельда охоплять — невідомо. Наразі продюсери ведуть переговори з кінематографістами.

Лето співпрацюватиме з трьома найдовіренішими особами Лагерфельда, які стануть його партнерами як виконавчі продюсери майбутнього фільму. Це П'єр Паоло Рігі, генеральний директор Дому Karl Lagerfeld від 2011 року; Керолайн Лебар, старша віце-президентка з іміджу та комунікацій у Karl Lagerfeld, яка протягом 35 років була поруч із дизайнером, консультуючи з питань преси, та Себастьєн Жондо, який пропрацював два десятиліття особистим помічником та охоронцем дизайнера.

Карл Лагерфельд / © Associated Press
Карл Лагерфельд / Фото: Associated Press

"Моя роль — зобразити його на екрані якомога чесніше", — сказав Лето про Лагерфельд. "Щодо знаменитостей, то більшість людей не бачать того, що є під поверхнею. Вони бачать одну чи дві грані особистості, представлені через призму публіки. Карл був людиною. У всіх нас є краса всередині, і у всіх нас є недоліки. У нас є маски, а потім ми маємо моменти, коли ми розкриваємо маску. Мені завжди цікаво подивитися, що ховається за маскою", — додав актор.

Джаред Лето / © Associated Press
Джаред Лето / Фото: Associated Press

Цікаво, що інформація про фільм Лето з'явилася невдовзі після того, як Met Gala оголосили, що тема балу 2023 року буде присвячена дизайнеру і звучить вона так: "Карл Лагерфельд: лінія краси". Також до відповідної теми буде присвячена і виставка в Метрополітен-музеї, ймовірно, на ній буде представлена спадщина знаменитого дизайнера, який помер 2019 року.

Читайте також:

Як дизайнер Карл Лагерфельд став наступником Коко Шанель

Як дизайнер Карл Лагерфельд став наступником Коко Шанель

Повʼязані теми:

Наступна публікація