Ріта Ора прийшла на церемонію в оксамитовій сукні баклажанового кольору і з оголеною спиною
34-річна артистка з’явилася на світському заході у вбранні від Ralph Lauren.
Ріта Ора відвідала церемонію вручення премії «Жінки Голлівуду 2025» від журналу Elle Women, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.
Для такої події співачка обрала оксамитову сукню максі баклажанового кольору з колекції прет-а-порте бренду Ralph Lauren сезону осінь-зима 2025. Вбрання мало довгі рукави, комір-стійку та відкриту спину.
Ора зібрала волосся у гладку зачіску, заплівши два пасма у джгутики, зробила макіяж у нюдово-бежевих відтінках і завершила лук цікавими діамантовими сережками і каблучками.
Нагадаємо, Ріта Ора в образі ляльки Барбі завітала на премії The Music Industry Trusts Awards (MITS).