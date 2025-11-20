ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Ріта Ора прийшла на церемонію в оксамитовій сукні баклажанового кольору і з оголеною спиною

34-річна артистка з’явилася на світському заході у вбранні від Ralph Lauren.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ріта Ора

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора відвідала церемонію вручення премії «Жінки Голлівуду 2025» від журналу Elle Women, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Для такої події співачка обрала оксамитову сукню максі баклажанового кольору з колекції прет-а-порте бренду Ralph Lauren сезону осінь-зима 2025. Вбрання мало довгі рукави, комір-стійку та відкриту спину.

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ора зібрала волосся у гладку зачіску, заплівши два пасма у джгутики, зробила макіяж у нюдово-бежевих відтінках і завершила лук цікавими діамантовими сережками і каблучками.

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Нагадаємо, Ріта Ора в образі ляльки Барбі завітала на премії The ​​Music Industry Trusts Awards (MITS).

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie