Ріта Ора в бікіні блиснула ідеальним пресом

Ріта Ора / © Instagram Ріти Ори

35-річна британська співачка албанського походження Ріта Ора поділилася у своєму Instagram серією фото, на яких вона зображена в чорному бікіні, спідниці та бандані з принтом. Вона робить селфі в дзеркалі навпроти яскравої картини.

Співачка має приголомшливий вигляд. У недавньому інтерв’ю вона розповідала, що з 30 років веде здоровий спосіб життя. Вона займається спортом і правильно харчується.

Одразу після пробудження вона випиває літр води, в яку додає сіль і трохи лимонного соку. Ора полюбляє кістковий бульйон, любов до якого вона пов’язує зі своїм косовським корінням і який готує сама.

«Рух зіграв величезну роль у моєму житті, допомагаючи мені раціоналізувати речі», — говорить Ріта про свій тренувальний тиждень, який включає п’ять занять, зокрема ходьбу на біговій доріжці з нахилом, силові тренування і гібридний клас HIIT-пілатесу в спекотному кліматі, який став її улюбленим заняттям.

Раніше, нагадаємо, Ріта Ора ефектним луком привернула увагу на афтепаті «Оскара». Вона була в капелюсі з пір’я і сукні з прозорим верхом.