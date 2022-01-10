Ріта Ора в купальнику-бандо позувала на безлюдному пляжі

Ріта Ора опублікувала кілька фотографій із відпочинку для своїх підписників в Instagram.

Співачка одягла чорний купальник бандо та сонцезахисні окуляри та вибралася на пляж, де зробила ці кілька барвистих фотографій. Ора має засмаглий вигляд, а її пляжний образ доповнює кілька золотих прикрас на шиї.

У підписі Ора написала, що залишалася на відпочинку доти, доки не отримала достатньої кількості сонячних променів. І зараз вона, схоже. заряджена енергією та готова "вриватися" у новий 2022 рік.

Втім, знаменитості "вриваються" неспішно, багато хто все ще насолоджується відпочинком і не поспішає повертатися додому. Блоги зірок рясніють знімками з різних екзотичних куточків планети.

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