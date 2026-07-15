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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Ріта Ора в прозорій корсетній сукні сяяла на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі

35-річна британська співачка Ріта Ора відвідала прем'єру оригінального фільму Disney Channel «Спадкоємці: Зла країна чудес» у Музеї кіномистецтва Академії у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ріта Ора

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора з'явилася на червоній доріжці в рожевому корсеті та прозорій сукні з пишним подолом фасону «русалка», доповнивши образ стильною гладкою зачіскою, легким макіяжем та сережками-висячками.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Співачка мала дуже ефектний вигляд завдяки роботі зіркових стилістів Веймана Баннермана та Міка Макдональда — відомого дуету з Лос-Анджелеса, який прославився завдяки яскравим, сміливим образам, що підкреслюють індивідуальності клієнтів на червоних доріжках.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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