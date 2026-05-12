- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
Ріта Ора з’явилася на червоній доріжці у вінтажному жакеті та з трендовою зачіскою біксі
Співачка сяяла на галавечорі The King’s Trust у Лондоні у цікавому образі, який не міг залишитися непоміченим.
Ріта Ора з’явилася серед гостей святкування 50-річчя The King’s Trust, що відбулося в лондонському Королівському Альберт-холі. Співачка вийшла на червону доріжку і продемонструвала цікаве вбрання бежевого відтінку.
Ансамбль співачки складався з топу та довгої об’ємної спідниці з карманами і ґудзиками, що також мала складки. Однак ключовим елементом усього образу став укорочений жакет, оздоблений пір’ям та квітковою вишивкою. Це була вінтажна річ з колекції Valentino осінь 2000 року.
Також Ріта Ора підкреслила свій образ зачесаним назад волоссям, відтінок якого збігався з відтінком її ансамблю. Що цікаво, у неї була стрижка біксі — один із трендів останнього часу. Водночас у макіяжі співачки був один гламурний акцент — стрази у кутиках очей, які робили лук сучаснішим та цікавішим.
Під час заходу Ріта також привіталась із королем Чарльзом, який також відвідав подію з дружиною королевою Каміллою.