Ріта Ора з’явилася на червоній доріжці у вінтажному жакеті та з трендовою зачіскою біксі

Ріта Ора / © Getty Images

Реклама

Ріта Ора з’явилася серед гостей святкування 50-річчя The King’s Trust, що відбулося в лондонському Королівському Альберт-холі. Співачка вийшла на червону доріжку і продемонструвала цікаве вбрання бежевого відтінку.

Ансамбль співачки складався з топу та довгої об’ємної спідниці з карманами і ґудзиками, що також мала складки. Однак ключовим елементом усього образу став укорочений жакет, оздоблений пір’ям та квітковою вишивкою. Це була вінтажна річ з колекції Valentino осінь 2000 року.

Ріта Ора / © Getty Images

Також Ріта Ора підкреслила свій образ зачесаним назад волоссям, відтінок якого збігався з відтінком її ансамблю. Що цікаво, у неї була стрижка біксі — один із трендів останнього часу. Водночас у макіяжі співачки був один гламурний акцент — стрази у кутиках очей, які робили лук сучаснішим та цікавішим.

Реклама

Під час заходу Ріта також привіталась із королем Чарльзом, який також відвідав подію з дружиною королевою Каміллою.

Ріта Ора і король Чарльз / © Associated Press

Новини партнерів