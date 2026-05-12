ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Ріта Ора з’явилася на червоній доріжці у вінтажному жакеті та з трендовою зачіскою біксі

Співачка сяяла на галавечорі The King’s Trust у Лондоні у цікавому образі, який не міг залишитися непоміченим.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Ріта Ора

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора з’явилася серед гостей святкування 50-річчя The King’s Trust, що відбулося в лондонському Королівському Альберт-холі. Співачка вийшла на червону доріжку і продемонструвала цікаве вбрання бежевого відтінку.

Ансамбль співачки складався з топу та довгої об’ємної спідниці з карманами і ґудзиками, що також мала складки. Однак ключовим елементом усього образу став укорочений жакет, оздоблений пір’ям та квітковою вишивкою. Це була вінтажна річ з колекції Valentino осінь 2000 року.

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Також Ріта Ора підкреслила свій образ зачесаним назад волоссям, відтінок якого збігався з відтінком її ансамблю. Що цікаво, у неї була стрижка біксі — один із трендів останнього часу. Водночас у макіяжі співачки був один гламурний акцент — стрази у кутиках очей, які робили лук сучаснішим та цікавішим.

Під час заходу Ріта також привіталась із королем Чарльзом, який також відвідав подію з дружиною королевою Каміллою.

Ріта Ора і король Чарльз / © Associated Press

Ріта Ора і король Чарльз / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie