Різ Візерспун підтримала українців і закликала всіх робити для них пожертвування

Різ Візерспун підтримала українців і закликала всіх робити для них пожертвування

Акторка закликає своїх підписників робити донати організаціям, які допомагають українським сім'ям.

Різ Візерспун підтримала український народ у цей важкий для нас час, коли Росія напала на Україну і на наших землях триває війна.

Акторка в Instagram Stories опублікувала фото зі словами підтримки та залишила посилання на організації, які допомагають українським сім'ям. Усі охочі можуть пожертвувати гроші сюди.

Різ Уізерспун / Instagram Різ Візерспун

"Жінки і діти України важко лягають на моє серце цього Міжнародного жіночого дня. Ось три організації, які роблять велику роботу, щоб надати ресурси нужденним сім'ям", — написала Візерспун.

Різ Уізерспун / Instagram Різ Візерспун

Різ Уізерспун / Instagram Різ Візерспун

Нагадаємо, Енн Гетевей зробила пожертвування українцям та закликала шанувальників приєднатися до неї.

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