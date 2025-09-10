ТСН у соціальних мережах

Різ Візерспун привітала доньку з 26-річчям і показала їхнє спільне фото

9 вересня дівчина святкувала свій день народження.

Юлія Кудринська
Різ Візерспун

Різ Візерспун / © Associated Press

49-річна акторка, володарка премії «Оскар», продюсерка - Різ Візерспун — опублікувала у своєму Instagram спільне фото зі старшою донькою Авою Філіп, якій виповнилося 26 років.

Різ Візерспун із донькою Авою / © Instagram Різ Візерспун

Різ Візерспун із донькою Авою / © Instagram Різ Візерспун

На фото мама і донька позують в обнімку. Різ зображена в сукні з флористичним принтом, а Ава — в шовковій сукні-бюст’є з квіткою на грудях. «З 26-річчям, моя люба дівчинко! Ти змінила моє життя на краще. Люблю тебе», — написала акторка під фото.

Зазначимо, Ава — старша донька Візерспун від її колишнього чоловіка, актора Раяна Філіпа. Нині вона модель і акторка, випускниця Каліфорнійського університету в Берклі, активно працює в індустрії моди. А навесні 2025-го дебютувала як акторка в епізоді серіалу Doctor Odyssey.

Ава Філіп, дочка Різ Візерспун

Ава Філіп, дочка Різ Візерспун

Крім Ави Різ виховує ще двох дітей — 21-річного сина Дікона і 12-річного сина Теннесі.

Діти Різ Візерспун / © Instagram Різ Візерспун

Діти Різ Візерспун / © Instagram Різ Візерспун

Раніше, нагадаємо, Різ Візерспун у купальнику показала, як стрибнула зі скелі в море.

