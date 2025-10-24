Різ Візерспун привітала старшого сина з 22-річчям і показала їхнє спільне фото

Різ Візерспун / © Associated Press

Реклама

49-річна акторка, володарка премії «Оскар», продюсерка — Різ Візерспун - опублікувала у своєму Instagram кілька фото, на яких вона зображена зі своїм старшим сином Діконом, якому 23 жовтня виповнилося 22 роки, та привітала його з днем народження.

Син Різ Візерспун — Дікон Різ Філіп / © Instagram Різ Візерспун

«З 22-річчям, мій чудовий син Дікон! Я так сильно тебе люблю, друже!» — написала актриса під знімками.

Різ Візерспун із сином Діконом / © Instagram Різ Візерспун

Різ Візерспун із сином Діконом / © Instagram Різ Візерспун

Зазначимо, Дікон — син Різ Візерспун та її колишнього чоловіка Раяна Філіпа. Хлопець не пішов по стопах батьків і не став актором, а захопився музикою. І 2020-го випустив свій дебютний сингл Long Run, який став дуже популярним у TikTok. Після цього він почав працювати як продюсер електронної музики.

Реклама

Крім Дікона Різ виховує ще двох дітей — 26-річну доньку Аву і 13-річного сина Теннесі, у якого теж нещодавно був день народження.

Раніше, нагадаємо, Різ Візерспун у блакитному костюмі та на шпильках з’явилася в Нью-Йорку.