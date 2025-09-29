Різ Візерспун привітала сина з 13-річчям і показала їхнє спільне фото

Різ Візерспун / © Associated Press

49-річна акторка, володарка премії «Оскар», продюсерка — Різ Візерспун — опублікувала у своєму Instagram фото, на якому вона зображена зі своїм молодшим сином Теннессі, якому 27 вересня виповнилося 13 років.

Різ Візерспун із сином Теннесі / © Instagram Різ Візерспун

«Як таке можливо, що моєму молодшому синові вже 13?! Він не перестає дивувати мене своєю життєрадісністю, блискучим почуттям гумору і невичерпною цікавістю. Я так сильно тебе люблю, Тенне!» — написала акторка під фото. На знімку вона зазнімкована в чорній сукні в горох, із V-подібним декольте та без макіяжу, а її син — в пісочних штанах і сорочці з підкоченими рукавами.

Публікація зібрала тисячі лайків — серед яких один і від подруги Різ, Дженніфер Еністон, — і коментарів, у яких фанати акторки написали, що вона сяє від щастя, а її син швидко дорослішає.

Зазначимо, крім Теннесі, Різ виховує ще двох дітей — 21-річного сина Дікона та 26-річну доньку Аву, у якої також нещодавно був день народження.

Нещодавно в інтерв’ю для The Interview Різ зізналася, що материнство, яке триває вже 26 років, дається їй нелегко, а особливо те, що їй доводиться поєднувати це з роботою: «Звісно, я повністю виснажена. Я розумію, що втомилася, щоразу, коли втрачаю самовладання. Вони мене виснажили. Я так втомилася. Постійно: з’їж печиво, лягай спати, просто зроби це. Я виховую дітей стільки років!».

Різ Візерспун / © Associated Press