- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 2 хв
Різ Візерспун привітала сина з 13-річчям і показала їхнє спільне фото
Акторка поділилася сімейним знімком у Мережі.
49-річна акторка, володарка премії «Оскар», продюсерка — Різ Візерспун — опублікувала у своєму Instagram фото, на якому вона зображена зі своїм молодшим сином Теннессі, якому 27 вересня виповнилося 13 років.
«Як таке можливо, що моєму молодшому синові вже 13?! Він не перестає дивувати мене своєю життєрадісністю, блискучим почуттям гумору і невичерпною цікавістю. Я так сильно тебе люблю, Тенне!» — написала акторка під фото. На знімку вона зазнімкована в чорній сукні в горох, із V-подібним декольте та без макіяжу, а її син — в пісочних штанах і сорочці з підкоченими рукавами.
Публікація зібрала тисячі лайків — серед яких один і від подруги Різ, Дженніфер Еністон, — і коментарів, у яких фанати акторки написали, що вона сяє від щастя, а її син швидко дорослішає.
Зазначимо, крім Теннесі, Різ виховує ще двох дітей — 21-річного сина Дікона та 26-річну доньку Аву, у якої також нещодавно був день народження.
Нещодавно в інтерв’ю для The Interview Різ зізналася, що материнство, яке триває вже 26 років, дається їй нелегко, а особливо те, що їй доводиться поєднувати це з роботою: «Звісно, я повністю виснажена. Я розумію, що втомилася, щоразу, коли втрачаю самовладання. Вони мене виснажили. Я так втомилася. Постійно: з’їж печиво, лягай спати, просто зроби це. Я виховую дітей стільки років!».
Раніше, нагадаємо, Різ Візерспун підкреслила ноги сукнею з бантом і розрізом на прем’єрі «Ранкового шоу».