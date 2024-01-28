Різ Візерспун у чорному, а її дочка Ава — жовто-сірому: стильні леді відвідали Париж

Кілька днів тому Різ та її доросла дочка відвідали показ Fendi Haute Couture сезону весна-літо 2024 у рамках Тижня моди в Парижі.

47-річна Візерспун, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, обрала для світського виходу лаконічну коротку чорну мінісукню та шкіряні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, у руках вона тримала маленьку червону сумку. Образ зірки доповнював золотий браслет на зап'ясті та перстень на пальці, золоті сережки у вухах та великі сонцезахисні окуляри на обличчі. Волосся Різ зібрала ззаду шпилькою і зробила натуральний макіяж.

Різ Візерспун з дочкою Авою / Фото: Getty Images

Її дочка Ава обрала яскравіший весняний лук, який складався з жовтої водолазки та сірої шкіряної спідниці, блідо-блакитного плаща зі смугастими манжетами та молочних туфель на підборах з металевими застібками навколо щиколотки. Ава взяла маленьку блакитну сумку, як у мами, одягла перлинні сережки і зробила бордовий манікюр. Також вона розпустила біляве волосся, розчесавши його за проділом і одягла маленькі сонцезахисні окуляри. Мама і дочка мають вигляд, наче подруги, втім, на публіці їх часто саме так і називають.

Різ Візерспун з дочкою Авою / Фото: Associated Press

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