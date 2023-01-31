Різ Візерспун у міні, а Ештон Кутчер у потертих черевиках: актори представили новий фільм

Різ Візерспун та Ештон Кутчер були присутні на фотоколі свого нового фільму "До тебе чи до мене?" у готелі Four Seasons у Лос-Анджелесі.

Прем'єра романтичної комедії відбудеться 10 лютого. 46-річна Різ одягла темно-синій костюм від Brandon Maxwell з колекції весна-літо 2023, поєднуючи його з синіми туфлями-човниками на підборах. Лук акторка доповнила золотою прикрасою на шиї, світлим манікюром і одягла кілька золотих каблучок. Також вона зробила макіяж і розпустила своє довге біляве волосся.

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Її партнер по фільму 44-річний Ештон Кутчер одягнув білу футболку-поло, джинсову куртку та коричневі штани зі стрілками, а взутий був у темні туфлі з трохи потертими носами.

Пара дуркувала на доріжці, Ештон весь час присідав, щоб Різ на його тлі мала не такий низький вигляд або він не був таким високим поряд з нею.

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Різ Візерспун, Веслі Кіммел та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

У фільмі Візерспун і Кутчер грають добрих друзів – Деббі та Пітера, які на один тиждень міняються будинками і у них з'являється можливість заглянути в життя одне одного та отримати ключ до кохання.