Різ Візерспун з дочкою-красунею влаштували фотосет на пляжі

Різ Візерспун часто кажуть, що вона та її дочка Ава мають вигляд, наче вони сестри. Акторка поділилася у блогу новими знімками із 22-річною дочкою-красунею.

На фото 46-річна Різ і 22-річна Ава зображені у літніх сукнях на фоні пляжу. Обидві гарні, засмаглі. На Різ біла сукня з мереживом, шнурівкою на талії та об'ємними рукавами, а Ава у смарагдовій на тонких бретельках і поясом на талії.

"Люблю ділитися заходами сонця з моєю дівчинкою. Особливо, коли вона поправляє мені макіяж", - написала у підписі до двох кадрів Візерспун.

Мама і дочка зовні дуже схожі і Різ зізнається, що їй дуже лестить, коли її приймають за Аву, оскільки це допомагає їй почуватися молодшою. За словами Візерспун Ава поки що не планує йти її стопами і ставати акторкою. Нині вона навчається і намагається знайти себе. "Вона така приземлена" і сподівається робити "великі справи у світі", — сказала якось Різ про дочку.

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Акторка також має 18-річного сина Дікона і 9-річного Теннесі. В Instagram Різ можна знайти багато сімейних фото.

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