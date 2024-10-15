Різала цибулю в сонцезахисних окулярах: Джорджина Родрігес поділилася відеорецептом тортильї

Модель показала, як швидко приготувати відому іспанську страву.
30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес у своєму Instagram записала відео з приготуванням тортильї.
На кухні дівчина з'явилася у спортивній мінісукні з пікантним декольте, з пов'язкою на голові, ну і звичайно ж, в прикрасах із діамантами, які вона не знімає навіть у спортзалі.
Сирий картопля Джорджина почистила і нарізала невеликими шматочками. Потім одягла сонцезахисні окуляри Chanel і нарізала цибулю, яку потім пасерувала на оливковій олії до золотистого кольору. Окремо підсмажила картоплю. Поєднала картоплю, цибулю і додала збиті сирі яйця. Усю масу виклала на сковороду і підсмажила до скоринки з обох боків.
Напевно, вийшло смачно – на кухню збіглися діти Дорджини та її коханого – футболіста Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес із дітьми сходила на стретчинг. Зірка залучає їх до спорту з ранніх років.
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