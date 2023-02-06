Різнокольорове трико, торочка та костюм Gucci: Гаррі Стайлс показав три нестандартні образи на церемонії

29-річний співак та актор відрізняється яскравим стилем, у якому демонструє дуже незвичайні речі.

Гаррі Стайлс приєднався до знаменитостей на церемонії вручення музичних нагород "Греммі", яка відбулася вчора, 5 лютого, у Лос-Анджелесі. На цьому заході співак вийшов на публіку аж у трьох вбраннях.

На червоній доріжці співак з'явився у трико від Egonlab x Swarovski, яке було повністю розшите кристалами. На шаленому вбранні був малюнок у вигляді різнокольорових ромбів, що нагадує костюм арлекіна, а також дуже глибокий квадратний виріз.

Образ він доповнив білими черевиками та золотими прикрасами.

Гаррі Стайлз / Фото: Associated Press

А ось під час свого виступу на концерті Гаррі переодягся у дуже гламурне вбрання – сріблястий комбінезон із торочкою.

Гаррі Стайлз / Фото: Associated Press

Цього року Гаррі був серед номінантів та переміг у категорії "Найращий вокальний попальбом". Співак перевдягся в костюм від Gucci, який складався зі штанів бежевого кольору з лампасами, сріблястої майки з лелітками та укороченого піджака молочного відтінку.

Гаррі Стайлз / Фото: Associated Press

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