Різнокольорове трико, торочка та костюм Gucci: Гаррі Стайлс показав три нестандартні образи на церемонії

29-річний співак та актор відрізняється яскравим стилем, у якому демонструє дуже незвичайні речі.
Гаррі Стайлс приєднався до знаменитостей на церемонії вручення музичних нагород "Греммі", яка відбулася вчора, 5 лютого, у Лос-Анджелесі. На цьому заході співак вийшов на публіку аж у трьох вбраннях.
На червоній доріжці співак з'явився у трико від Egonlab x Swarovski, яке було повністю розшите кристалами. На шаленому вбранні був малюнок у вигляді різнокольорових ромбів, що нагадує костюм арлекіна, а також дуже глибокий квадратний виріз.
Образ він доповнив білими черевиками та золотими прикрасами.
А ось під час свого виступу на концерті Гаррі переодягся у дуже гламурне вбрання – сріблястий комбінезон із торочкою.
Цього року Гаррі був серед номінантів та переміг у категорії "Найращий вокальний попальбом". Співак перевдягся в костюм від Gucci, який складався зі штанів бежевого кольору з лампасами, сріблястої майки з лелітками та укороченого піджака молочного відтінку.
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