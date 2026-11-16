Роберт Паттінсон став новим Джеймсом Бондом: актор замінить Деніела Крейга у культовій франшизі

Роберт Паттінсон / © Associated Press

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40-річна зірка фільмів «Сутінки» та «Бетмен» офіційно затверджена на роль Джеймса Бонда. Про це 16 листопада повідомили представники франшизи 007 у соціальних мережах.

Роберт Паттінсон / © Associated Press

Роберт Паттінсон / © Associated Press

Паттінсон стане сьомим актором, який втілить на екрані образ знаменитого британського шпигуна. Він замінить Деніела Крейга, який завершив свою історію у фільмі «Не час помирати», що вийшов у 2021 році.

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Про цю новину повідомили у короткому відеоролику в офіційному акаунті 007. У ньому з’явився Паттінсон у ролі агента, а ролик завершився культовою фразою: «Джеймс Бонд повернеться».

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Сам актор зізнався, що вважає цю роль великою честю і з нетерпінням чекає на початок роботи над новим фільмом.

Роберт Паттінсон / © Associated Press

Роберт Паттінсон / © Associated Press

«Джеймс Бонд — один із найлегендарніших персонажів в історії кіно. Отримати можливість зіграти агента 007 — це честь усього мого життя», — заявив Паттінсон.

Режисером 26-го фільму франшизи стане Дені Вільнев, відомий за фільмами «Дюна» та «Той, хто біжить по лезу 2049». Сценарій напише Стівен Найт, творець серіалу «Гострі картузи». Вільнев уже привітав нового виконавця головної ролі, зазначивши, що Паттінсон володіє харизмою Бонда, яка не підвладна часу, і зможе внести в образ щось абсолютно нове.

Назва майбутнього фільму та дата прем’єри поки що не оголошені. За попередніми даними, знімання можуть розпочатися у 2027 році.

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Роберт Паттінсон / © Associated Press

Роберт Паттінсон / © Associated Press

Роберт Паттінсон / © Associated Press

Хто грав Джеймса Бонда до Паттінсона

За понад 60 років існування франшизи образ агента 007 втілювали шість акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг.

Паттінсон став новим виконавцем легендарної ролі після кількох місяців обговорень та кастингів. Серед акторів, яких також пов’язували з цим проєктом, були Ніколас Голт, Каллум Тернер, Джек Лоуден та Джош О’Коннор.

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