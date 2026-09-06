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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1 хв

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус продемонстрували ніжність на прем’єрі у Венеції

Попри звичку тримати роман подалі від зайвої уваги, цього разу актори дозволили собі трохи більше публічної ніжності. Їхній спільний вихід став одним із помітних моментів вечора.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус зазвичай ретельно приховують своє особисте життя від громадськості, але у Венеції вони вийшли на публіку разом, обіймалися і трималися за руки.

Знаменита пара привернула увагу на прем’єрі фільму «Праймтайм». 34-річна Вотергаус обрала гламурну мінісукню від Saint Laurent з мережива, яка мала вставку з прозорою тканиною на животі через що складалось враження, що Сьюкі у топі і спідниці. Образ вона також доповнила чолготками, окулярами і гостроносими туфлями на підборах.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Паттінсон же обрав класичний елегантнтний костюм від Dior, але зовсім нестандартного стилю, адже це була модель світлотого відтінку у тонку смужку. Також актор одягнув білу сорочку і краватку винного відтінку, яка перегукувалась з відтінком взуття Вотергаус.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Нагадаємо, що Паттінсон і Вотергаус вперше заявили про свої романтичні стосунки влітку 2018 року, коли їх сфотографували разом у Лондоні. У наступні роки вони здебільшого намагалися бути подалі від уваги ЗМІ. Лише у грудні 2022 року вони дебютували разом на червоній доріжці, з’явившись на показі Dior в Єгипті. Але новий розділ у їхніх стосунках розпочався 2024 року, коли вони стали батьками дівчинки, ім’я якої тримають у секреті.

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