Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус продемонстрували ніжність на прем’єрі у Венеції

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

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Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус зазвичай ретельно приховують своє особисте життя від громадськості, але у Венеції вони вийшли на публіку разом, обіймалися і трималися за руки.

Знаменита пара привернула увагу на прем’єрі фільму «Праймтайм». 34-річна Вотергаус обрала гламурну мінісукню від Saint Laurent з мережива, яка мала вставку з прозорою тканиною на животі через що складалось враження, що Сьюкі у топі і спідниці. Образ вона також доповнила чолготками, окулярами і гостроносими туфлями на підборах.

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Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Паттінсон же обрав класичний елегантнтний костюм від Dior, але зовсім нестандартного стилю, адже це була модель світлотого відтінку у тонку смужку. Також актор одягнув білу сорочку і краватку винного відтінку, яка перегукувалась з відтінком взуття Вотергаус.

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Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Нагадаємо, що Паттінсон і Вотергаус вперше заявили про свої романтичні стосунки влітку 2018 року, коли їх сфотографували разом у Лондоні. У наступні роки вони здебільшого намагалися бути подалі від уваги ЗМІ. Лише у грудні 2022 року вони дебютували разом на червоній доріжці, з’явившись на показі Dior в Єгипті. Але новий розділ у їхніх стосунках розпочався 2024 року, коли вони стали батьками дівчинки, ім’я якої тримають у секреті.

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