Робила селфі і говорила з фоловерами: красива філіпінська акторка у ніжному образі з'явилася на червоній доріжці

32-річна Ріан Рамос відвідала Венеційський кінофестиваль в ефектному образі.
Ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль відвідала філіпінська акторка Ріан Рамос.
На червоній доріжці красуня постала у ніжному аутфіті і була схожа на справжню принцесу з казки. На ній була довга сукня кольору крем-брюле з пишною спідницею і корсетним верхом із декольте у формі серця.
Образ Ріан доповнила укладанням із локонами з боковим проділом, насиченим макіяжем із довгими віями і червоною помадою, золотистими сережками-люстрами і широким золотим браслетом.
Не встигла Рамос до своєї появи на кінофестивалі оновити манікюр – золотистий лак був відрослим.
На червоній доріжці акторка не лише позувала фотографам, а й робила селфі на свій телефон і навіть записала відео для фоловерів.
Читайте також:
- Без білизни: італійська акторка блиснула сексуальними грудьми і сідницями на червоній доріжці кінофестивалю
- У незвичайному вбранні з торочкою з леліток: 70-річна французька акторка Ізабель Юппер на кінофестивалі
- З голою спиною та в коштовностях: супермодель Адріана Ліма сяяла в розкішних сукнях на червоній доріжці