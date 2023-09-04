Робила селфі і говорила з фоловерами: красива філіпінська акторка у ніжному образі з'явилася на червоній доріжці

Ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль відвідала філіпінська акторка Ріан Рамос.

На червоній доріжці красуня постала у ніжному аутфіті і була схожа на справжню принцесу з казки. На ній була довга сукня кольору крем-брюле з пишною спідницею і корсетним верхом із декольте у формі серця.

Ріан Рамос / Фото: Getty Images

Образ Ріан доповнила укладанням із локонами з боковим проділом, насиченим макіяжем із довгими віями і червоною помадою, золотистими сережками-люстрами і широким золотим браслетом.

Не встигла Рамос до своєї появи на кінофестивалі оновити манікюр – золотистий лак був відрослим.

Ріан Рамос / Фото: Getty Images

На червоній доріжці акторка не лише позувала фотографам, а й робила селфі на свій телефон і навіть записала відео для фоловерів.

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