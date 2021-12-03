"Роблю вибір серцем": "Холостячка" Злата Огнєвіч у сукні з сексуальним декольте заінтригувала шанувальників

Співачка показала гарні знімки з нової фотосесії.

Вже сьогодні, 3 грудня, відбудеться фінал романтичного реалітішоу "Холостячка-2". І ми дізнаємось, хто з чоловіків підкорив серце головної героїни проєкту Злати Огнєвіч.

А поки що співачка підігріває інтерес до фіналу. В Instagram вона опублікувала пікантні свтлини із фотосету авторства Оксани Кірік.

Перед об'єктивом фотокамери Злата постала у сексуальному образі. Одягнена вона у чорну блискучу сукню міді на тонких бретельках і з відвертим декольте, під яким відсутній бюстгальтер.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Її образ доповнили укладання з локонами, вечірній макіяж з акцентом на червоній помаді, сережки у вигляді сердець та чорні туфлі на шпильці.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч спокусливо позувала на дивані, демонструючи стрункі ноги та сексуальні груди.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Під фото Злата нагадала, що сьогодні відбудеться фінал "Холостячки", де вона зробить вибір серцем. Шанувальники заінтриговані.

"От і фінал. Кому я скажу заповітне ТАК? Роблю вибір серцем. Кохання – це дар. Коли цей дар потрапляє до рук майстра – виникає цілий Всесвіт. Воно виткане з мільярдів щасливих миттєвостей, глибоких почуттів, щирих емоцій, безлічі недосконалостей, які сходяться в одній точці. Воно дихає дотиками, теплом і переплітає споріднені Душі. Такий Всесвіт витканий з усього, що є в парі, що любить", — написала співачка.

Голосуємо за учасника, якого, на вашу думку, обере Огнєвіч.

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