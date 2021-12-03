"Роблю вибір серцем": "Холостячка" Злата Огнєвіч у сукні з сексуальним декольте заінтригувала шанувальників

Співачка показала гарні знімки з нової фотосесії.
Вже сьогодні, 3 грудня, відбудеться фінал романтичного реалітішоу "Холостячка-2". І ми дізнаємось, хто з чоловіків підкорив серце головної героїни проєкту Злати Огнєвіч.
А поки що співачка підігріває інтерес до фіналу. В Instagram вона опублікувала пікантні свтлини із фотосету авторства Оксани Кірік.
Перед об'єктивом фотокамери Злата постала у сексуальному образі. Одягнена вона у чорну блискучу сукню міді на тонких бретельках і з відвертим декольте, під яким відсутній бюстгальтер.
Її образ доповнили укладання з локонами, вечірній макіяж з акцентом на червоній помаді, сережки у вигляді сердець та чорні туфлі на шпильці.
Огнєвіч спокусливо позувала на дивані, демонструючи стрункі ноги та сексуальні груди.
Під фото Злата нагадала, що сьогодні відбудеться фінал "Холостячки", де вона зробить вибір серцем. Шанувальники заінтриговані.
"От і фінал. Кому я скажу заповітне ТАК? Роблю вибір серцем. Кохання – це дар. Коли цей дар потрапляє до рук майстра – виникає цілий Всесвіт. Воно виткане з мільярдів щасливих миттєвостей, глибоких почуттів, щирих емоцій, безлічі недосконалостей, які сходяться в одній точці. Воно дихає дотиками, теплом і переплітає споріднені Душі. Такий Всесвіт витканий з усього, що є в парі, що любить", — написала співачка.
Голосуємо за учасника, якого, на вашу думку, обере Огнєвіч.
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