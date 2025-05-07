Роботизоване вбрання та пес: Мона Патель знову стала зіркою Met Gala

Мона Патель / © Associated Press

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Минулого року Мона стала головною зіркою Met Gala, оскільки її дебют на цьому заході супроводжувався приголомшливою технологічною сукнею золотого кольору з кінетичними рукавами-метеликами.

На Met Gala 2025 бізнеследі вирішила спробувати повторити колишній успіх і знову одягла вбрання з технологічними елементами, схоже, що це вже її фішка, яку вона вирішила втілювати щорічно.

© Associated Press

Мона носила вбрання від бренду Thom Browne — костюм зі штанами та довгим жакетом-пальтом, який на талії прикрашав гламурний корсет. Також на ній були біла сорочка та краватка-метелик. Цей образ вона доповнила капелюшком, туфлями зі стразами та діамантовими прикрасами.

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Проте головними прикрасами та доповненнями її образу знову стали технологічні елементи. На спині її сукні був прикріплений хребет, що обертався.

Дата публікації 17:01, 07.05.25 Кількість переглядів 5 Мона Патель відвідує Met Gala 2025

© Getty Images

Також ключовим акцентом був її компаньйон — копія роботизованого собаки на ім’я Вектор, натхненна розробками Тома Брауна у Массачусетському технологічному інституті.

© Associated Press

© Getty Images

З роботом-таксою Мона знялася в серії відео, які показували в соцмережах і продемонструвала, як створювалося її особливе вбрання.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press