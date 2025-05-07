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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
105
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1 хв

Роботизоване вбрання та пес: Мона Патель знову стала зіркою Met Gala

Вона поєднала у своєму образі передові технології із високою модою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мона Патель

Мона Патель / © Associated Press

Минулого року Мона стала головною зіркою Met Gala, оскільки її дебют на цьому заході супроводжувався приголомшливою технологічною сукнею золотого кольору з кінетичними рукавами-метеликами.

На Met Gala 2025 бізнеследі вирішила спробувати повторити колишній успіх і знову одягла вбрання з технологічними елементами, схоже, що це вже її фішка, яку вона вирішила втілювати щорічно.

/ © Associated Press

© Associated Press

Мона носила вбрання від бренду Thom Browne — костюм зі штанами та довгим жакетом-пальтом, який на талії прикрашав гламурний корсет. Також на ній були біла сорочка та краватка-метелик. Цей образ вона доповнила капелюшком, туфлями зі стразами та діамантовими прикрасами.

Проте головними прикрасами та доповненнями її образу знову стали технологічні елементи. На спині її сукні був прикріплений хребет, що обертався.

/ © Getty Images

© Getty Images

Також ключовим акцентом був її компаньйон — копія роботизованого собаки на ім’я Вектор, натхненна розробками Тома Брауна у Массачусетському технологічному інституті.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Getty Images

© Getty Images

З роботом-таксою Мона знялася в серії відео, які показували в соцмережах і продемонструвала, як створювалося її особливе вбрання.

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

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Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo_2 / © Associated Press

© Associated Press

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