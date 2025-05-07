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- Шоу-бізнес
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Роботизоване вбрання та пес: Мона Патель знову стала зіркою Met Gala
Вона поєднала у своєму образі передові технології із високою модою.
Минулого року Мона стала головною зіркою Met Gala, оскільки її дебют на цьому заході супроводжувався приголомшливою технологічною сукнею золотого кольору з кінетичними рукавами-метеликами.
На Met Gala 2025 бізнеследі вирішила спробувати повторити колишній успіх і знову одягла вбрання з технологічними елементами, схоже, що це вже її фішка, яку вона вирішила втілювати щорічно.
Мона носила вбрання від бренду Thom Browne — костюм зі штанами та довгим жакетом-пальтом, який на талії прикрашав гламурний корсет. Також на ній були біла сорочка та краватка-метелик. Цей образ вона доповнила капелюшком, туфлями зі стразами та діамантовими прикрасами.
Проте головними прикрасами та доповненнями її образу знову стали технологічні елементи. На спині її сукні був прикріплений хребет, що обертався.
Також ключовим акцентом був її компаньйон — копія роботизованого собаки на ім’я Вектор, натхненна розробками Тома Брауна у Массачусетському технологічному інституті.
З роботом-таксою Мона знялася в серії відео, які показували в соцмережах і продемонструвала, як створювалося її особливе вбрання.