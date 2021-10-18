"Родина Адамсів-2": Людмила Барбір подарувала голос екстравагантній Мортіші

Легендарна сімейка Адамсів повертається у продовженні пекельно-драйвової анімаційної пригоди.

На українські екрани, 21 жовтня, виходить анімаційна пригода "Родина Адамсів-2". Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір та актор Михайло Кукуюк в українському дубляжі подарували свої голоси культовим героям.

Людмила Барбір і Михайло Кукуюк/Пресслужба

Барбір вже вдруге приміряла на себе образ екстравагантної Мортіші.

"Попри те, що Адамси – доволі ексцентрична та дивакувата сімейка, для них родина завжди на першому місці і мені неймовірно імпонують їхні цінності. Не буду спойлерити, але на вас чекає кумедна та дуже зворушлива історія, яка точно не залишить нікого байдужим", - поділилася телеведуча.

Людмила Барбір/Пресслужба

Людмила переконана, що анімація – це безкінечний світ фантазії, який дозволяє не лише донести важливі істини, але й на мить знову відчути себе дитиною.

Ексцентричний Ґомес, батько сімейства Адамсів, заговорить голосом актора театру та кіно Михайла Кукуюка.

Михайло Кукуюк/Пресслужба

"Ґомес – ідеальний чоловік та справжній сім’янин: він понад усе кохає дружину, дбає про дітей і завжди готовий стати на захист своєї родини. Він шалений, доволі неординарний, а ще невиправний оптиміст, адже які б чудернацькості не відбувалися навколо, він завжди усміхається навіть в найсонячніші дні. Пам'ятаю, як раніше дивився чорно-білі фільми про "Родину Адамсів", а тепер і сам став частиною цієї історії", - розповів Михайло.

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