Роль принцеси Діани принесла Крістен Стюарт першу номінацію на "Оскар"

Церемонія вручення премій відбудеться у ніч із 27 на 28 березня 2022 року.

Нещодавно було оголошено номінантів на головну кінонагороду року – "Оскар". Для 31-річної Крістен Стюрт стало приємним сюрпризом те, що вона номінована у категорії "Найкраща жіноча роль" за фільм Пабло Ларраїна "Спенсер", де Крістен зіграла роль принцеси Уельської Діани.

Пабло Ларраїн та Крістен Стюарт / Associated Press

Крістен побореться за золоту статуетку з такими легендарними акторками, як: Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей"), Олівія Колман ("Незнайома дочка"), Пенелопа Круз ("Паралельні матері"), Ніколь Кідман ("У ролі Рікардо") ).

Незважаючи на те, що публіка сприйняла фільм "Спенсер" неоднозначно, критики хвалили Стюарта за роль. Вона зіграла Діану під час різдвяних канікул 1992 року в Сандрінгемі, коли її шлюб із принцом Чарльзом остаточно розпався.

Принц Чарльз та принцеса Діана, листопад 1992 рік, за місяць до канікул у Сандрінгемі / Associated Press

В інтерв'ю Los Angeles Times минулої осені перед прем'єрою "Спенсер" Стюарт сказала про Діану: "Діана така жива. На будь-якій фотографії або інтерв'ю, які я коли-небудь бачила з нею, в ній є щось вибухове, приголомшливе, є ось це відчуття, що ніколи не знаєш, що станеться. Навіть коли вона йшла червоною килимовою доріжкою, це трохи лякає. Так я хотіла це передати. Немає жодного способу спланувати хаос. Ви просто повинні потрапити до нього". За цю роль Крістен, нагадаємо, отримала премію Gotham Awards 2021.

Крістен Стюарт / Associated Press

Раніше Стюарт була номінована на премію "Золотий глобус", але не змогла перемогти. Цього року 94-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у неділю, 27 березня, у Голлівуді, штат Каліфорнія.

Читайте також: