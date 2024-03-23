Роман, про який всі вже забули: архівні фото Сари Джессіки Паркер та Роберта Дауні-молодшого

Пара вже давно не разом, має свої сім'ї і щасливе життя, проте ми пропонуємо поглянути на ці архівні кадри, на яких вони ще молоді актори й закохані.

Зараз зірка культового серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер одружена з актором Метью Бродеріком. Вони одружилися 1997 року, буквально до того, як Сара Джессіка вперше з'явилася на наших екранах у ролі Керрі Бредшоу і стала суперзіркою та головною голлівудською модницею. У шлюбі у пари народилося троє дітей.

Проте до Бродеріка, Паркер була сім років у стосунках з Робертом Дауні-молодшим, якого багато кіноманів добре знають за роллю Залізної людини у кіновсесвіті Marvel. Вони познайомилися 1984 року на зніманнях фільму "Первісток", їм тоді було обом лише по 18 років. Прозустрічасшись близько восьми тижнів, вони з'їхалися.

Сара Джессіка та Роберт були гарною парою, часто разом з'являлися на різноманітних заходах, червоних доріжках та вечірках, де їх фотографували. Однак у цих стосугках було не все так добре, розійшлися молоді актори 1991 року.

Сара Джессіка Паркер та Роберт Дауні-молодший / Фото: Getty Images

Через багато років Паркер не раз зізнавалася, що причиною їхнього розриву стали наркотики та алкоголь, якими захоплювався Дауні. А 2009 року, виступаючи на подкасті WTF з Марком Мароном, Сара Джессіка розповіла, що залишалася з Робертом так довго, бо боялася, що він помре, якщо її не буде поряд, щоб подбати про нього.

Сара Джессіка Паркер та Роберт Дауні-молодший / Фото: Getty Images

"Вона дала мені дім і розуміння. Вона намагалася мені допомогти. Вона була така роздратована, коли я не зміг зібратися з силами... Я був закоханий у Сару Джессіку, але кохання явно було недостатньо", — коментував розрив Дауні-молодший.

Сара Джессіка Паркер та Роберт Дауні-молодший / Фото: Getty Images

Крапку в цих стосунках поставила саме Сара Джессіка.

Сара Джессіка Паркер та Роберт Дауні-молодший / Фото: Getty Images

Боротьба Роберта із залежністю продовжилася після його розриву із Сарою Джессікою. Він провів роки в реабілітаційних центрах, а 1999 року — 12 місяців у в'язниці за неодноразове пропускання призначених судом тестів на наркотики. Актор тверезий від 2003 року, має сім'ю та двох дітей.

Сара Джессіка Паркер та Роберт Дауні-молодший / Фото: Getty Images

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