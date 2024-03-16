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Романтично і чуттєво: фіналіст нацвідбору на "Євробачення" YAKTAK презентував пісню про кохання

Романтично і чуттєво: фіналіст нацвідбору на "Євробачення" YAKTAK презентував пісню про кохання

YAKTAK

Виконавець потішив прихильників новим треком.

Український співак YAKTAK презентував нову пісню під назвою "10 поверхів". Сингл розповідає про складну історію кохання.

У центрі історії – романтик, який співає під вікнами своєї коханої. Він мріє побачити її хоча б на кілька хвилин. Хлопець пам'ятає кожну їхню зустріч, кожну мить, яку вони провели разом, а також суперечки і розставання.

Згадуються також безсонні ночі і розчарування, коли здається, що все втрачяено. Але головний герой не здається і заради кохання готовий на все.

"Пісня "10 поверхів" – про любов. У цій історії хлопець завоював серце дівчини, співаючи щодня під її балконом, і чекав на зустріч – він розумів, що не знає, чи варто чекати другого шансу…" – сказав YAKTAK.

Нагадуємо, YAKTAK випустив свій дебютний альбом "Під гітару", який став його творчим щоденником. Кожен розділ відображає різні етапи життя та емоційні переживання артиста.

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