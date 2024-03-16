Романтично і чуттєво: фіналіст нацвідбору на "Євробачення" YAKTAK презентував пісню про кохання

Український співак YAKTAK презентував нову пісню під назвою "10 поверхів". Сингл розповідає про складну історію кохання.

У центрі історії – романтик, який співає під вікнами своєї коханої. Він мріє побачити її хоча б на кілька хвилин. Хлопець пам'ятає кожну їхню зустріч, кожну мить, яку вони провели разом, а також суперечки і розставання.

Згадуються також безсонні ночі і розчарування, коли здається, що все втрачяено. Але головний герой не здається і заради кохання готовий на все.

"Пісня "10 поверхів" – про любов. У цій історії хлопець завоював серце дівчини, співаючи щодня під її балконом, і чекав на зустріч – він розумів, що не знає, чи варто чекати другого шансу…" – сказав YAKTAK.

Нагадуємо, YAKTAK випустив свій дебютний альбом "Під гітару", який став його творчим щоденником. Кожен розділ відображає різні етапи життя та емоційні переживання артиста.

Читайте також: